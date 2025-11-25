Chiara Ferragni la procura chiede un anno e 8 mesi | è accusata di truffa aggravata

Leggo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno richiesto una condanna a un anno e otto mesi per Chiara Ferragni, imputata insieme ad altre due persone nel procedimento. 🔗 Leggi su Leggo.it

chiara ferragni la procura chiede un anno e 8 mesi 232 accusata di truffa aggravata

© Leggo.it - Chiara Ferragni, la procura chiede un anno e 8 mesi: è accusata di truffa aggravata

Altre letture consigliate

chiara ferragni procura chiedeChiara Ferragni, la procura di Milano chiede la condanna un anno e 8 mesi per la «truffa del pandoro» - Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata, assieme ad altri due, nel processo milanese con ... Come scrive ilmessaggero.it

chiara ferragni procura chiedePandoro gate, la Procura chiede un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni. L'influencer accusata di truffa aggravata ha già versato tre milioni - La richiesta della Procura questa mattina in Tribunale a Milano: Ferragni è entrata prima dell'apertura degli uffici per evitare i fotografi. Da msn.com

Chiara Ferragni torna in tribunale per la finta beneficenza al Regina Margherita di Torino: requisitoria della procura - Al tribunale di Milano oggi, 25 novembre, è il giorno della requisitoria della procura nel processo per truffa aggravata a Chiara Ferragni. Come scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Chiara Ferragni Procura Chiede