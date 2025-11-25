Chiara Ferragni la Procura chiede la condanna a un anno e 8 mesi per il Pandoro gate Lei replica | Fatto tutto in buona fede nessuno ha lucrato

Un anno e otto mesi: questa la condanna chiesta dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Cristian Barilli per Chiara Ferragni, imputata con il suo ex braccio destro Fabio Damato e Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia, per truffa aggravata dall’uso del mezzo informatico in relazione ai casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. L’influencer è arrivata presto questa mattina al Tribunale di Milano evitando così le telecamere e i flash dei paparazzi che l’aspettavano nel giorno dell’ udienza a porte chiuse. I difensori dell’imprenditrice digitale, che ha sempre respinto le accuse, dovrebbero prendere la parola nella prossima udienza fissata per il 19 dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Chiara Ferragni in Tribunale, a Milano, martedì mattina, per la seconda volta nelle ultime settimane, per l'udienza del processo che la vede imputata, insieme ad un suo ex collaboratore e al presidente di Cerealitalia, per truffa aggravata per i noti casi di presu - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Ferragni, così non va Vai su X

Chiara Ferragni, la procura di Milano chiede la condanna a un anno e 8 mesi per la «truffa del pandoro». Lei: tutto in buona fede - Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata, assieme ad ... msn.com scrive

Chiara Ferragni, la procura chiede un anno e 8 mesi: è accusata di truffa aggravata - Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pubblico ministero Cristian Barilli chiedono una condanna a un anno e otto mesi per Chiara Ferragni, imputata insieme ad altre due persone ... Da msn.com

Chiara Ferragni, la Procura chiede una condanna a un anno e otto mesi nel processo per truffa sui casi pandoro e uova di Pasqua - Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata, assieme ad altri ... Segnala msn.com