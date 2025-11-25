Chiara Ferragni non merita la concessione delle attenuanti generiche e avrebbe ingannato i suoi 30 milioni di follower che si fidavano di lei. È la sintesi della requisitoria che il procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco, e il pm Cristian Barilli hanno fatto oggi nel processo per truffa aggravata dal mezzo informatico e la minorata difesa. Nel proporre la condanna a 1 anno e 8 mesi la Procura ha chiesto al Tribunale di non concedere all'imprenditrice 38enne le attenuanti generiche equivalenti rispetto all'aggravante, perché lei e il suo ex braccio destro e manager, Fabio Damato, non avrebbero nemmeno utilizzato l'atteggiamento "più prudente", usato invece dai partner commerciali, Balocco e Dolci Preziosi, di fronte alle richieste giunte via mail o social, da parte di vari acquirenti dei pandori e delle uova di Pasqua, di sapere quale "quota" del prezzo di vendita fosse destinato alla filantropia e finalità benefiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chiara Ferragni, la dura requisitoria del pm: "Ha ingannato chi si fidava di lei"