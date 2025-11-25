Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate | Sono fiduciosa non ho mai lucrato ma solo agito in buona fede
Gli avvocati della donna hanno sostenuto che con le dichiarazioni spontanee rese in aula l'imputata "ha voluto reagire subito ai pm, dichiarando la sua totale buona fede". Gli stessi difensori hanno spiegato che nella prossima udienza, che si svolgerà il 19 dicembre, la loro requisitoria permetterà di chiarire alcuni punti focali della vicenda e "spiegare il perché di alcune scelte, così verrà fuori l'innocenza di Chiara". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
#PandoroGate, la Procura chiede un anno e 8 mesi per #ChiaraFerragni - facebook.com Vai su Facebook
Pubblicità ingannevole pandoro e uova di Pasqua: chiusa inchiesta su Chiara Ferragni, l'accusa è di truffa aggravata Vai su X
Pandoro Gate, Chiara Ferragni: la Procura chiede 1 anno e 8 mesi. Cosa rischia davvero l’influencer - Truffa aggravata, beneficenza “ingannevole” e oltre 3,4 milioni già versati: il caso che ha travolto Chiara Ferragni entra nella fase decisiva ... msn.com scrive
Pandoro gate, Chiara Ferragni in tribunale: la procura chiede condanna a un anno e 8 mesi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pandoro gate, Chiara Ferragni in tribunale: la procura chiede condanna a un anno e 8 mesi ... Scrive tg24.sky.it
“Sono fiduciosa”: le parole di Chiara Ferragni dopo le richieste della Procura sul caso Pandoro Gate - L'influencer ha risposto brevemente ai giornalisti mentre usciva dal tribunale di Milano: la Procura ha chiesto 20 mesi ... Da ilfattoquotidiano.it