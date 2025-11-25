Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate | Sono fiduciosa non ho mai lucrato ma solo agito in buona fede

Gli avvocati della donna hanno sostenuto che con le dichiarazioni spontanee rese in aula l'imputata "ha voluto reagire subito ai pm, dichiarando la sua totale buona fede". Gli stessi difensori hanno spiegato che nella prossima udienza, che si svolgerà il 19 dicembre, la loro requisitoria permetterà di chiarire alcuni punti focali della vicenda e "spiegare il perché di alcune scelte, così verrà fuori l'innocenza di Chiara". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

