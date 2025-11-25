Chiara Ferragni è tornata in tribunale. Continua il procedimento giudiziario relativo alle operazioni commerciali legate al pandoro Balocco e alle uova pasquali Dolci Preziosi. La situazione è tutt’altro che incoraggiante – sono stati chiesto un anno e otto mesi di carcere per l’imprenditrice digitale – ma l’ex moglie di Fedez non rinuncia di certo allo stile. E sembra voler mandare un messaggio ben preciso con il suo look. Chiara Ferragni, chiesta una condanna di un anno e otto mesi di carcere. La procura di Milano ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi per Chiara Ferragni nel processo sui pandori Balocco e sulle uova di Pasqua Dolci Preziosi, in cui è imputata insieme ad altre due persone per truffa aggravata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni in tribunale, look nero e trucco essenziale