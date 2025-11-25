Chiara Ferragni in tribunale | chiesta condanna di quasi 2 anni per il caso Pandoro Balocco e Uova di Pasqua

Ferragni in aula per le operazioni commerciali contestate. Questa mattina, 25 novembre, Chiara Ferragni si è presentata al Palazzo di Giustizia di Milano come imputata nel procedimento legato alle iniziative commerciali "Pandoro Balocco Pink Christmas" (Natale 2022) e "Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate" (Pasqua 2021 e 2022). La richiesta della procura: un anno e otto mesi. La procura di Milano ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi per Ferragni, che ha scelto il rito abbreviato, contestandole il reato di truffa aggravata dall'uso del mezzo informatico.

