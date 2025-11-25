Chiara Ferragni in tribunale a Milano per il Pandoro Gate oggi la richiesta di condanna per truffa
Milano, 25 novembre 2025 – Nuova udienza, questa mattina in Tribunale a Milano, del processo che vede imputata Chiara Ferragni, assieme ad altri due, per truffa aggravata per i noti casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Pink Christmas (Natale 2022) e delle ‘Uova di Pasqua – Sosteniamo i Bambini delle Fate’ (Pasqua 2021 e 2022). L’imprenditrice digitale si è presentata piuttosto presto al Palazzo di Giustizia (è la seconda volta nelle ultime settimane) ed è riuscita ad evitare le telecamere per assistere all’udienza a porte chiuse. Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate: “È una fase molto delicata della mia vita” Un’associazione parte civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
