Chiara Ferragni in aula a Milano per il ‘Pandoro gate’ oggi procura potrebbe chiedere la condanna
(Adnkronos) – Chiara Ferragni è presente in aula a Milano dove compare come imputata: deve rispondere di truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'. L'influencer è arrivata molto presto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
