Chiara Ferragni i pm durissimi | Ruolo preminente in grande truffa Dai clienti mail sulla beneficenza loro divagavano
Mentre Chiara Ferragni si difende dicendo che «nessuno ha tratto profitto», il contraltare del pm dice tutt'altro: dal procuratore aggiunto di Milano e dal pm Cristian. 🔗 Leggi su Leggo.it
Scopri altri approfondimenti
#PandoroGate, la Procura chiede un anno e 8 mesi per #ChiaraFerragni - facebook.com Vai su Facebook
Pubblicità ingannevole pandoro e uova di Pasqua: chiusa inchiesta su Chiara Ferragni, l'accusa è di truffa aggravata Vai su X
Chiara Ferragni, i pm durissimi: «Ruolo preminente in grande truffa. Dai clienti mail sulla beneficenza, loro divagavano» - Mentre Chiara Ferragni si difende dicendo che «nessuno ha tratto profitto», il contraltare del pm dice tutt'altro: dal procuratore aggiunto di Milano e dal pm Cristian ... Come scrive msn.com
Condannare Chiara Ferragni a un anno e 8 mesi, la richiesta del Pm - L'influencer: 'Fatto tutto in buona fede, nessuno ha lucrato' (ANSA) ... Segnala ansa.it
Chiara Ferragni, la dura requisitoria del pm: "Non merita le attenuanti" - Chiara Ferragni non merita la concessione delle attenuanti generiche e avrebbe ingannato i suoi 30 milioni di follower che si fidavano di lei. Secondo iltempo.it