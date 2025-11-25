Chiara Ferragni i pm chiedono un anno e otto mesi per il pandoro gate | ‘Non ci abbiamo mai lucrato’

La richiesta dei pm è arrivata in tarda mattinata, dopo un'udienza lunga, tesa, seguita da telecamere, cronisti e un silenzio pesante rotto soltanto dalla voce dell'accusa. Per Chiara Ferragni, imputata per truffa aggravata nel caso del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua griffate, la procura ha chiesto un anno e otto mesi. Stessa richiesta per l'ex collaboratore Fabio Damato, mentre per Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-ID, la domanda della procura è di un anno. Volto teso, l'imprenditrice è rimasta ferma sulla stessa linea tenuta negli ultimi mesi, poche parole e nessuna deviazione.

