Chiara Ferragni fan sotto shock | la Procura chiede la reclusione

Il processo che vede coinvolta Chiara Ferragni ha vissuto una giornata molto intensa. L'influencer rischia grosso: ecco la richiesta della Procura e i prossimi sviluppi Brutte notizie per Chiara Ferragni. Nel processo che si sta svolgendo a Milano sulla presunta pubblicità ingannevole legata al Pandoro Pink Christmas e alle Uova di Pasqua (e che vedono coinvolta l'imprenditrice e influencer milanese), il Procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il Pubblico Ministero Cristian Barilli hanno chiesto una pena esemplare.

