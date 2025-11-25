Chiara Ferragni e pandoro gate l’avvocato | Ha agito in buona fede
“Ha agito in buona fede”. Così l’avvocato di Chiara Ferragni, Giuseppe Iannaccone, al termine dell’udienza in tribunale a Milano dove la procura ha chiesto una condanna a 1 anno e 8 mesi per l’influencer per il cosiddetto ‘Pandoro Gate’. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Procura di Milano ha chiesto 1 anno e 8 mesi per Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato per la vicenda del pandoro e delle uova pasquali. L’accusa per l’influencer è di truffa aggravata. Prossima udienza il 5 dicembre: gli avvocati difensori punteranno all’ - facebook.com Vai su Facebook
Chiara Ferragni, così non va Vai su X
Pandoro gate, per Chiara Ferragni la procura chiede un anno e otto mesi - È la richiesta di condanna formulata dalla procura di Milano per le vicende connesse al pandoro gate ... Come scrive fortuneita.com
Pandoro-gate, quasi due anni di carcere per Chiara Ferragni? - La Procura ha chiesto 1 anno e 8 mesi per Chiara Ferragni nel processo sul Pandoro- Segnala alfemminile.com
Pandoro gate, Chiara Ferragni in tribunale: la procura chiede condanna a un anno e 8 mesi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pandoro gate, Chiara Ferragni in tribunale: la procura chiede condanna a un anno e 8 mesi ... Secondo tg24.sky.it