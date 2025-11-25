Chiara Ferragni e pandoro gate l’avvocato | Ha agito in buona fede

“Ha agito in buona fede”. Così l’avvocato di Chiara Ferragni, Giuseppe Iannaccone, al termine dell’udienza in tribunale a Milano dove la procura ha chiesto una condanna a 1 anno e 8 mesi per l’influencer per il cosiddetto ‘Pandoro Gate’. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chiara Ferragni e pandoro gate, l’avvocato: “Ha agito in buona fede”

