Chiara Ferragni | chiesti un anno e 8 mesi per l’influencer

La procura di Milano ha chiesto un anno e otto mesi per Chiara Ferragni per il cosiddetto “Pandoro Gate”, dove l’influencer è accusata di truffa aggravata. Ferragni è uscita dall’aula di tribunale senza parlare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chiara Ferragni: chiesti un anno e 8 mesi per l’influencer

