Chiara Ferragni | chiesta la condanna a 1 anno e 8 mesi per il ' Pandoro Gate'

Oggi, 25 novembre, Chiara Ferragni si è presentata in aula a Milano dove è comparsa come imputata, in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'. La richiesta di. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Chiara Ferragni in Tribunale, a Milano, martedì mattina, per la seconda volta nelle ultime settimane, per l'udienza del processo che la vede imputata, insieme ad un suo ex collaboratore e al presidente di Cerealitalia, per truffa aggravata per i noti casi di presu - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Ferragni, così non va Vai su X

Chiara Ferragni, la procura di Milano chiede la condanna un anno e 8 mesi per la «truffa del pandoro» - Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata, assieme ad altri due, nel processo milanese con ... Come scrive ilmessaggero.it

Chiara Ferragni a processo, rischia la condanna per il Pandoro-Gate: la mossa decisiva della Procura - Chiara Ferragni torna al centro delle cronache legali: il processo sul Pandoro- Scrive donnaglamour.it

Pandoro gate, i pm di Milano: "Condannare Chiara Ferragni a un anno e otto mesi" - E' la richiesta di condanna che la procura di Milano ha formulato per Chiara Ferragni a processo, con rito abbreviato, con ... Si legge su iltempo.it