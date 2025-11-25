Chiara Ferragni andrà in carcere? Marketing o truffa | quanto ha chiesto la Procura di Milano per l’influencer del Pandoro-gate

La Procura di Milano accusa Chiara Ferragni di truffa aggravata per le campagne Pink Christmas e per le uova pasquali La difesa punta sulla buona fede e le donazioni già effettuate. “ Agito sempre in buona fede. Nessuno di noi ha mai lucrato ”. Così in aula in Tribunale a Milano l’imprenditrice ed influencer 38enne Chiara Ferragni. Di parere esattamente opposto la Procura della Repubblica, che ha appena chiesto per lei un anno e otto mesi di carcere. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Chiara Ferragni andrà in carcere? Marketing o truffa: quanto ha chiesto la Procura di Milano per l’influencer del Pandoro-gate

