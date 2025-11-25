Chiara Ferragni a processo per truffa | in arrivo la richiesta della condanna per l’influencer 

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’udienza e le posizioni dell’accusa. Chiara Ferragni è tornata al Palazzo di Giustizia di Milano per una nuova udienza del processo in cui è imputata per truffa aggravata, insieme ad altri due indagati, nell’ambito dei casi legati alla presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Nell’udienza odierna, l’aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli sono chiamati a presentare la requisitoria, formulando la loro richiesta di condanna davanti al giudice della terza sezione penale, Ilio Mannucci Pacini. L’influencer, che ha sempre respinto ogni accusa, sarà difesa dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, attesi a intervenire nella prossima udienza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

