Chiara Ferragni a processo per il Pandoro gate | perché potrebbe non andare in carcere se condannata

La Procura ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi per Chiara Ferragni, a processo per truffa aggravata dopo il caso pandoro e uova Dolci Preziosi. Cosa può succedere?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#PandoroGate, la Procura chiede un anno e 8 mesi per #ChiaraFerragni Vai su Facebook

Pubblicità ingannevole pandoro e uova di Pasqua: chiusa inchiesta su Chiara Ferragni, l'accusa è di truffa aggravata Vai su X

Chiara Ferragni, la Procura chiede un anno e otto mesi: il processo sul Pandoro Gate entra nella fase decisiva - L’imprenditrice è arrivata in tribunale evitando fotografi e telecamere, e in aula ha ribadito la sua versione di sempre: «Tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto in buona fede, nessuno di noi ... Riporta vanityfair.it

Chiara Ferragni, stangata della Procura sul Pandoro Gate: chiesti 1 anno e 8 mesi, cosa ha detto in aula - Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata: la Procura ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi. Come scrive donnaglamour.it

Chiara Ferragni, la Procura chiede un anno e otto mesi: la reazione dell’ex Fedez sui social - La Procura chiede una condanna per Chiara Ferragni di un anno e otto mesi: la reazione dell'ex marito Fedez sui social. Secondo donnaglamour.it