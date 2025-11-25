Chi è Mikkel Bro Hansen il nuovo Højlund che sfida la Juventus
2025-11-25 16:23:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Classe 2009, ha già giocato in Champions e ha fatto una tripletta nell’Europeo Under 17: lo paragonano alla punta del Napoli Ancora in cerca della prima vittoria in Champions League, stasera alle 21 la Juventus sfiderà i norvegesi del Bodø Glimt che negli ultimi anni hanno già giocato contro Roma e Lazio. La squadra di Spalletti ha totalizzato tre punti nelle prime quattro partite, oggi è a caccia del primo successo ma occhio perché gli avversari arrivano da due vittorie di fila in campionato e anche loro hanno ancora lo zero nella casella dei successi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondisci con queste news
Chi è Mikkel Bro Hansen, il nuovo Højlund che sfida la Juventus - Classe 2009, ha già giocato in Champions e ha fatto una tripletta nell'Europeo Under 17: lo paragonano alla punta del Napoli ... msn.com scrive
Un talento al giorno, Mikkel Bro Hansen: la prossima gemma scandinava - Il classe 2009 Mikkel Bro Hansen ha stupito nelle sue prime presenze da professionista, realizzando due ... tuttomercatoweb.com scrive
Mikkel Hansen: Paris skal have et storhold - Men når VM er overstået, så skal Mikkel Hansen være med til at ... Riporta dr.dk