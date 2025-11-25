Chi è il marito di Orietta Berti Osvaldo | Ha lasciato il suo lavoro per seguirmi ovunque
Con Osvaldo, per Orietta Berti è stato amore a prima vista: “Cosa mi aveva colpito? Questo ragazzo in trench, tutto serio mentre gli altri facevano gli spiritosi” aveva raccontato qualche tempo fa. Osvaldo Paterlini, classe 1943, ha sempre accompagnato la cantante nel corso dei suoi live e delle comparsate in tv. Si è dedicato a lei come marito, ma è stato anche manager, produttore e, quando necessario, anche come autista. A rivelarlo la stessa Orietta Berti. I due si sono conosciuti tra le bancarelle di una fiera di paese, e da quel momento non si sono più lasciati. “I o ho avuto dei filarini, ma quando ho incontrato Osvaldo mi è piaciuto subito ”, ha racconto la cantante in una vecchia intervista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Non ha detto sì, ha annuito con la testa. E allora l’hanno fatto dire ad Al Bano che era lì e lui ha detto Sì. " Orietta Berti, ospite a Belve, torna a sorridere ricordando il giorno in cui ha sposato Osvaldo Paterlini nel 1967. In chiesa, il marito non pronunciò il “sì” tra Vai su Facebook
