Chi è Georgia Tramacere la vice-sindaca salentina che prenderà il posto di Decaro al Parlamento Ue

Vice-sindaca di un piccolo paese del Salento, 38 anni e una vita trascorsa in ambienti culturali. È l’identikit dell’esponente del Pd che prenderà il posto di Antonio Decaro al Parlamento europeo dopo la sua elezione a presidente della Regione Puglia. A volare a Bruxelles sarà Georgia Tramacere, vice-sindaca di Aradeo, paese di 9mila abitanti in provincia di Lecce. Alle scorse Europee, Tramacere aveva raccolto 35mila voti risultando la prima dei non eletti nel Pd nella circoscrizione Sud. Per quanto riguarda le commissioni parlamentari, le assegnazioni non sono automatiche: Tramacere potrebbe entrare in commissione Ambiente, come il suo predecessore, oppure il suo gruppo potrebbe decidere di scambiarla con un altro dei suoi eurodeputati, assegnandole una diversa commissione parlamentare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

