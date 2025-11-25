Cherry Season 2 | la stagione del cuore torna su Mediaset Infinity gratis

Tivvusia.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver conquistato il pubblico italiano e aver dato il via alla vera e propria “dizi-mania” nel nostro Paese, Cherry Season – La stagione del cuore ritorna con la seconda stagione completa. Gli appassionati della serie potranno vivere di nuovo le emozioni dei protagonisti, mentre chi non ha visto la prima stagione potrà recuperare il tutto, sempre gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Riscopri la prima stagione. Per chi desidera fare un rewatch o mettersi in pari in vista della nuova stagione, la prima stagione completa di Cherry Season è già disponibile su Mediaset Infinity. Un’occasione perfetta per immergersi nuovamente nelle vicende di Öykü e Ayaz o per conoscere finalmente la storia d’amore turca che ha fatto innamorare l’Italia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

