Dopo aver fatto innamorare il pubblico italiano e aver dato inizio alla dizi-mania in Italia, Cherry Season – La stagione del cuore torna con la seconda stagione completa, disponibile dal 25 novembre gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Per chi volesse riscoprire le emozioni del primo capitolo, la prima stagione completa è già disponibile gratis su Mediaset Infinity, offrendo la possibilità per un perfetto rewatch o per mettersi in pari in vista dell’arrivo dei nuovi episodi. Nel cast della serie troviamo: O zge Gurel, Serkan Cayoglu, Nilperi Sahinkaya, Daghan Kulegec, Nihal Isiksacan, Aras Aydin, Fatma Toptas, Serkan Borekyemez, Neslihan Yeldan. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Cherry Season 2, il cast della serie TV

