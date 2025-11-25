Cherry Season 2 il cast della serie TV

Davidemaggio.it | 25 nov 2025

Dopo aver fatto innamorare il pubblico italiano e aver dato inizio alla dizi-mania in Italia, Cherry Season – La stagione del cuore torna con la seconda stagione completa, disponibile dal 25 novembre gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Per chi volesse riscoprire le emozioni del primo capitolo, la prima stagione completa è già disponibile gratis su Mediaset Infinity, offrendo la possibilità per un perfetto rewatch o per mettersi in pari in vista dell’arrivo dei nuovi episodi. Nel cast della serie troviamo: O zge Gurel, Serkan Cayoglu, Nilperi Sahinkaya, Daghan Kulegec, Nihal Isiksacan, Aras Aydin, Fatma Toptas, Serkan Borekyemez, Neslihan Yeldan. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

