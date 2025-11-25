Cherry Season 2 arriva gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity
Dopo aver fatto innamorare il pubblico italiano e aver dato inizio alla dizi-mania in Italia, Cherry Season – La stagione del cuore torna con la seconda stagione completa, disponibile dal 25 novembre gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Per chi volesse riscoprire le emozioni del primo capitolo, la prima stagione completa è già disponibile gratis su Mediaset Infinity, offrendo la possibilità per un perfetto rewatch o per mettersi in pari in vista dell’arrivo dei nuovi episodi. La trama di Cherry Season 2. Cherry Season – La stagione del cuore racconta la travolgente storia tra Öykü Acar (Özge Gürel), una giovane aspirante stilista piena di talento e sogni, e Ayaz Dinçer (Serkan Çayo?lu), affascinante architetto e incallito seduttore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
È arrivato quel momento ? Tutta la seconda stagione di #CherrySeason è disponibile GRATIS e in esclusiva su Mediaset Infinity! E ora… la serie completa aspetta solo voi
