Dopo aver fatto innamorare il pubblico italiano e aver dato inizio alla dizi-mania in Italia, Cherry Season – La stagione del cuore torna con la seconda stagione completa, disponibile dal 25 novembre gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Per chi volesse riscoprire le emozioni del primo capitolo, la prima stagione completa è già disponibile gratis su Mediaset Infinity, offrendo la possibilità per un perfetto rewatch o per mettersi in pari in vista dell’arrivo dei nuovi episodi. La trama di Cherry Season 2. Cherry Season – La stagione del cuore racconta la travolgente storia tra Öykü Acar (Özge Gürel), una giovane aspirante stilista piena di talento e sogni, e Ayaz Dinçer (Serkan Çayo?lu), affascinante architetto e incallito seduttore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Cherry Season 2 arriva gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity