Champions vincono Napoli e Juventus

Servizitelevideo.rai.it | 25 nov 2025

22.54 Il Napoli batte 2-0 gli azeri del Qarabag, mentre la Juventus vince 2-3 in Norvegia in casa del BodoGlimt. Così nella quinta giornata della fase campionato della Champions League. Al 'Maradona' il Napoli soffre anche per le parate di Kochalski,che respinge pure il rigore di Hojlund (56').Ci pensa McTominay che insacca di testa(65') poi causa l'autogol di Jankovic (72'). Cuore Juve.Va sotto con Blomberg (27'), ribalta con Openda (48') e McKennie (59'), si fa raggiungere su rigore da Fet (87'), e risolve con David (91'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

