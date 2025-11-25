Champions | prima vittoria per il Benfica di Mou L' Union Saint-Gilloise passa in casa del Galatasaray
Nella sfida tra olandesi e portoghesi, ancora a quota zero, sorride la squadra dello Special One. Colpaccio dei belgi a Istanbul. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Rasmus Hojlund ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida Napoli-Qarabag di Champions League. "Vogliamo restare in questo torneo il più a lungo possibile: oggi possiamo conquistare i tre punti. Mi piace giocare la Champions League. I numeri s Vai su Facebook
#Champions, prima fase al giro di boa: quanti punti servono per qualificarsi ai playoff e quanti per gli ottavi. L' #Inter sorride e guarda alle prime posizioni, mentre l' #Atalanta può garantirsi gli spareggi. Sfide decisive in arrivo per #Napoli e #Juve Vai su X
Il canadese… David affonda il Galatasaray. Prima gioia Mourinho: il Benfica sbanca Amsterdam - Prima vittoria anche per i portoghesi grazie alle firme di Dahl e Barreiro ... Lo riporta tuttosport.com
Champions League, importante successo del Benfica. Il Galatasaray cade in casa - 0 l'Ajax e trova la prima vittoria in questa edizione della Champions League,. tuttomercatoweb.com scrive
Champions: vittorie per il Benfica di Mourinho e l'Union SG - Vittorie esterne per il Benfica di José Mourinho e per il Royale Union Saint- Si legge su sport.quotidiano.net