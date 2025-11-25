Champions | prima vittoria per il Benfica di Mou L' Union Saint-Gilloise passa in casa del Galatasaray

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida tra olandesi e portoghesi, ancora a quota zero, sorride la squadra dello Special One. Colpaccio dei belgi a Istanbul. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

