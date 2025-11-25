Champions League stasera Bodo Glimt-Juventus | partita a rischio?

Lidentita.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bodo Glimt-Juventus, la sfida di Champions League in programma questa sera, martedì 25 novembre, è a rischio. Il calcio d’inizio è fissato per le 21, ma il maltempo che sta colpendo la Norvegia, e in particolare la zona dell’Aspmyra Stadion, mette in dubbio il regolare svolgimento della gara. Le temperature rigidissime e le continue nevicate . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

champions league stasera bodo glimt juventus partita a rischio

© Lidentita.it - Champions League, stasera Bodo Glimt-Juventus: partita a rischio?

