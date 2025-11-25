Champions League | Juventus da brividi in Norvegia Napoli solido e cinico al Maradona

La giornata di Champions regala due storie molto diverse, ma entrambe decisive per le nostre squadre italiane in campo. La Juventus soffre il gelo e il ritmo del Bodo Glimt, ma trova una vittoria pesante nei minuti finali. Il Napoli di Conte, invece, impone il suo ordine e batte il Qarabag con una prova stabile e concreta. Juve, vittoria al fotofinish: Bodo Glimt piegato 3-2 La Juventus vive una serata di contrasti forti: un primo tempo spento, una ripresa guidata dal talento di Yildiz e un finale che premia i bianconeri.La gara si accende da subito, ma è il Bodo L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Champions League: Juventus da brividi in Norvegia, Napoli solido e cinico al Maradona.

