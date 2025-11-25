Champions league | guide su come seguire Juventus-Bodø Glimt e Napoli-Qarabag

La fase a gironi della UEFA Champions League entra nella sua quinta giornata e le squadre italiane, Juventus e Napoli, si trovano a un bivio decisivo per le proprie ambizioni europee. La Juventus è chiamata a interrompere un digiuno di vittorie che dura da quattro turni, mentre il Napoli deve dimostrarsi competitivo contro un'avversaria sorprendente come il Qarabag. Questi incontri rappresentano due scenari molto diversi, ma entrambi caratterizzati dalla necessità di ottenere risultati positivi per mantenere aperte le speranze di qualificazione.

