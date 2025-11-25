Champions il Napoli stende il Qarabag al Maradona | McTominay fa volare gli azzurri
Il Napoli vince anche in Champions e supera 2-0 il Qarabag al Maradona. Vittoria convincente per la squadra di Conte, che si porta così a 7 punti in classifica. Nel primo tempo gli azzurri soffrono la sfrontatezza degli azeri ma costruiscono due importanti palle gol. Prima con David Neres, la sua spettacolare rovesciata viene parata da Kochalski. Poi con Di Lorenzo, che tutto solo in area, scivola al momento del tiro. Nella ripresa il Napoli ha la grande occasione di sbloccare il risultato ma spreca un rigore con Hojlund. La serata sembra stregata poi sale in cattedra il solito Scott McTominay. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Champions League, dopo 45' Napoli-Qarabag 0-0 e Bodo Glimt-Juventus 1-0 Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-q - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Qarabag oggi in Champions League: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Vai su X
CHAMPIONS - Napoli-Qarabag 2-0, la decide McTominay - 0 contro il Qarabag, nel match valido per la quinta giornata di League Phase di Champions League. Come scrive napolimagazine.com
LIVE Napoli-Qarabag 2-0, Champions League calcio in DIRETTA: azzurri in vantaggio, con i due gol di McTominay - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89' Ultime sostituzioni per il Napoli: fuori Neres e Buongiorno, dentro Vergara e Juan Jesus. Si legge su oasport.it
Il Napoli torna a vincere in Champions League: doppietta di McTominay, Qarabag battuto 2-0 - La squadra di Antonio Conte al Maradona, nel quinto anniversario della morte di Diego, batte 2- Come scrive fanpage.it