Champions che notte per le italiane! David rilancia la Juve nel recupero Napoli in scioltezza sul Qarabag

NAPOLI-QARABAG 2-0 Marcatori: 21'st McTominay, 27'st aut.Jankovic. NAPOLI: Milinkovic-Savic 6; Beukema 6 (19'st Politano 6.5), Rrahmani 6, Buongiorno 6.5 (45'st Juan Jesus sv); Di Lorenzo 6, Lobotka 6, McTominay 6.5, Olivera 6; Neres 7 (45'st Vergara sv), Lang 6 (30'st Elmas 6), Hojund 5 (30'st Lucca 6). In panchina: Contini, Ferrante, Ambrosino. Allenatore: Conte 6. QARABAG (4-2-3-1): Kochalski. 🔗 Leggi su Feedpress.me

