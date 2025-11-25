Champions che notte per le italiane! David rilancia la Juve nel recupero Napoli in scioltezza sul Qarabag

NAPOLI-QARABAG 2-0 Marcatori: 21'st McTominay, 27'st aut.Jankovic. NAPOLI: Milinkovic-Savic 6; Beukema 6 (19'st Politano 6.5), Rrahmani 6, Buongiorno 6.5 (45'st Juan Jesus sv); Di Lorenzo 6, Lobotka 6, McTominay 6.5, Olivera 6; Neres 7 (45'st Vergara sv), Lang 6 (30'st Elmas 6), Hojund 5 (30'st Lucca 6). In panchina: Contini, Ferrante, Ambrosino. Allenatore: Conte 6. QARABAG (4-2-3-1): Kochalski. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Champions, che notte per le italiane! David rilancia la Juve nel recupero, Napoli in scioltezza sul Qarabag

Approfondisci con queste news

Lois Openda si sblocca finalmente in una gelida notte di Champions ? “Contento del gol e della vittoria, oggi ho dimostrato ciò che sono in grado di fare”: questo il suo commento ai microfoni di Sky Sport ? #Juventus #Openda #BodoGlimtJuve - facebook.com Vai su Facebook

Notte di Champions, una maglia bianca Spurs che corre per 90 metri di corsa palla al piede e conclude l'azione segnando con il mancino Chiamatelo pure Van de Bale #FantaChampions Vai su X

Champions, che notte per le italiane! David rilancia la Juve nel recupero, Napoli in scioltezza sul Qarabag - 5 (45'st Juan Jesus sv); Di Lorenzo 6, Lobotka 6, McTominay 6. Segnala msn.com

Champions, la notte dei verdetti: quella in cui può succedere di tutto - Anche che l’Italia porti subito tre squadre su cinque agli ottavi di Champions (Inter, Milan e Atalanta): il Bologna è fuori, la Juve è ... Lo riporta ilmessaggero.it

Champions, le avversarie delle italiane. L'Inter pesca Simeone, De Bruyne torna a Manchester, la Juve ritrova Pogba - La Champions League non è mai facile e con la formula 'campionato' a girone unico tutto diventa ancor più complicato, ma anche spettacolare. Da corriereadriatico.it