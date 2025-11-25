CFR – Rallye du Var edizione da record con 182 iscritti
Dal giovanissimo Montagne a Bruno Saby, fino a Loeb e Bonato: l’ultimo capitolo del CFR promette spettacolo assoluto. Il Rallye du Var si prepara a vivere una delle sue edizioni più memorabili. Con 182 iscritti, la gara di Saint-Maxime supera i numeri in termini di iscritti della passata edizione e si conferma come uno degli . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
