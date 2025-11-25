C’era una volta la crisi del Napoli Che vince anche in Champions e lotta su ogni pallone

C’era una volta la crisi del Napoli. Che vince anche in Champions e lotta come una provinciale E alla fine i cori sono per Diego. Perché Maradona c’è sempre. E ogni volta che il Napoli gioca per ricordare Diego, vince. È successo anche contro il Qarabag che non è affatto la Cenerentola della Champions. Il Napoli è guarito. Ha vinto 2-0 e ha sbagliato anche un rigore. È tornato prepotentemente in corsa per i play-off. Il calcio è questo: una settimana fa, c’erano i forconi per strada, volevano processare e anche condannare Antonio Conte l’allenatore dello scudetto. Adesso, con due vittorie di fila, il Napoli si è rimesso in carreggiata sia in campionato che in Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

