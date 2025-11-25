Cellino San Marco fiocchi rossi per le vie del paese contro la violenza sulle donne
CELLINO SAN MARCO - Si è svolta in questi giorni a Cellino San Marco, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere “#rossocomeamore”, un progetto nato nel 2016 e lanciato dall’associazione culturale del territorio Il Cerchio delle Idee e condivisa con l’Istituto comprensivo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
IL CAMPER DEL LAVORO ARRIVA A CELLINO SAN MARCO! Una nuova opportunità concreta per cittadini, imprese e famiglie del nostro territorio. L’ARPAL Puglia – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – farà tappa nel nostro Comune con i - facebook.com Vai su Facebook
A Cellino San Marco le luminarie dedicate alle canzoni di Al Bano - Nel pomeriggio della vigilia di Natale a Cellino San Marco è prevista l’inaugurazione delle ... Riporta quotidianodipuglia.it
L'omaggio di Cellino ad Al Bano per gli 80 anni: luminarie con dedica - Luminarie che riportano le frasi delle sue canzoni più celebri: cosi Cellino San Marco vuole omaggiare il suo personaggio più illustre, Albano Carrisi, in arte Al Bano, per i suoi 80 anni (ma lui ... Si legge su quotidianodipuglia.it
Cellino San Marco, consegnata la targa commemorativa a Carmelo Carrisi, papà di Al Bano - La targa, con il volto di Carmelo Carrisi impresso su un cristallo, si erge su una base di ulivo con un chiaro riferimento simbolico ed evocativo alle radici e origini salentine oltre che simbolo ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it