C’è ancora domani | tutto quello che c’è da sapere sul film di Paola Cortellesi su Rai 1

C’è ancora domani: trama, cast e streaming del film di Paola Cortellesi su Rai 1. C’è ancora domani è il film in onda in prima visione su Rai 1 questa sera, 25 novembre 2025, alle ore 21.30. Si tratta dell’esordio alla regia di Paola Cortellesi, acclamato da pubblico e critica e vincitore di ben 6 David di Donatello. Delia accetta la vita che le è toccata e un buon matrimonio per la figlia è tutto ciò a cui aspira, ma l’arrivo di una lettera misteriosa accenderà in lei il coraggio per immaginare un futuro migliore. Ma qual è la trama e il cast del film? Ecco tutte le informazioni. Trama. Il film è ambientato nella seconda metà degli anni ’40 a Roma e racconta la storia di Delia (Paola Cortellesi), sposata con Ivano (Valerio Mastandrea), da cui ha avuto tre figli. 🔗 Leggi su Tpi.it

