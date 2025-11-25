C’è ancora domani | stasera la Rai celebra la giornata contro la violenza sulle donne
In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, la Rai ha deciso che questa sera manderà in onda C'è ancora domani, il film pluripremiato di Paola Cortellesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
“C'è ancora domani” di Paola Cortellesi in prima tv stasera su Rai 1: trama e cast del film pluripremiato - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, La Rai dedica la serata di martedì 25 novembre 2025 ... Scrive msn.com
Corri Delia, corri… Stasera in tv, per la prima volta in chiaro, arriva C’è ancora domani - Per celebrare una giornata speciale, arriva per la prima volta in tv in chiaro il film dei record: C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Secondo msn.com