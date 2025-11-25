C’è Ancora Domani perché Paola Cortellesi ha deciso di girarlo in bianco e nero?

C’è ancora domani, il fenomeno cinematografico italiano del 2023 diretto e interpretato da Paola Cortellesi, ha conquistato milioni di spettatori anche con una scelta stilistica precisa e coraggiosa: il bianco e nero. Una decisione tutt’altro che casuale, che affonda le radici nella volontà di dare autenticità e profondità a una storia ambientata nell’Italia del 1946. Come ha spiegato la stessa Cortellesi, il bianco e nero rappresenta il modo in cui ha sempre immaginato le storie raccontate dalle nonne e dalle bisnonne. Quelle narrazioni di vite vissute nel dopoguerra, fatte di sacrifici e resilienza, hanno sempre assunto nella sua mente le tonalità del bianco e nero, come le fotografie sbiadite di un’epoca lontana ma ancora viva nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su Cultweb.it

