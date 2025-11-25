C’è ancora domani il film di Paola Cortellesi arriva in chiaro su Rai1 | ecco quando in tv

Rai1 dedica la serata di martedì 25 novembre 2025 alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, proponendo in prima visione C’è ancora domani, il film diretto da Paola Cortellesi che ha conquistato pubblico e critica. Tutto quello che c’è da sapere sul film dell’anno: dalla trama al cast! C’è ancora domani di Paola Cortellesi arriva su Rai 1. Martedì 25 novembre 2025 dalle ore 21.30, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Rai1 trasmessa in anteprima il film “ C’è ancora domani ” di Paola Cortellesi. La pellicola, diventata il caso cinematografico del 2023, ha segnato il debutto dell’attrice dietro la macchina da presa conquistando il pubblico e la critica italiana ed internazionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - C’è ancora domani, il film di Paola Cortellesi arriva in chiaro su Rai1: ecco quando in tv

