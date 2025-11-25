C’è ancora domani come finisce | la scena del rossetto spiegata

Dilei.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2023 C’è ancora domani è divenuto un fenomeno al botteghino e non solo. Un film tanto rilevante da fare ciò che a pellicole del genere riesce meglio: spaccare il pubblico. Da un lato chi lo ha adorato, anche eccessivamente, idolatrandolo. Dall’altro chi lo ha apprezzato e poi ancora chi lo ha detestato a priori e chi lo ha invece criticato in maniera molto aspra per voglia d’essere dall’altra parte della barricata, sempre. L’esordio di Paola Cortellesi. Una cosa è innegabile, al di là di come la si pensi: il debutto alla regia di Paola Cortellesi è stato clamoroso. Ancora una volta ha dimostrato di saper realmente fare tutto e ce l’ha fatta alla propria maniera. 🔗 Leggi su Dilei.it

c8217232 ancora domani come finisce la scena del rossetto spiegata

© Dilei.it - C’è ancora domani, come finisce: la scena del rossetto spiegata

Altre letture consigliate

c8217232 domani finisce scenaC’è ancora domani, come finisce: la scena del rossetto spiegata - Il film d’esordio di Paola Cortellesi è stato adorato e molto discusso: ecco cosa sapere sulle sue scene conclusive ... Segnala dilei.it

Come finisce “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi? Le location dove è stato girato il film - Scopri come finisce e dove è stato girato "C'è ancora domani", il film che segna il debutto dietro la macchina da presa di Paola Cortellesi, al contempo protagonista della pellicola. Da tag24.it

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Domani Finisce Scena