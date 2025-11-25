Cavezzo capitale dello Shotokan | stage internazionale con il maestro Kawawada
Il Palasport di Cavezzo ha ospitato uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi dell’anno, con lo stage internazionale di Karate Shotokan guidato dal maestro giapponese Minoru Kawawada, figura di riferimento mondiale e tra i massimi interpreti della disciplina. Nella nostra cittadina sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
RISULTATI DEL WEEKEND: Seven U14: primi classificati Modena 48-7 Cavezzo Modena 21-5 Carpi Modena 7-42 Colorno U16 amichevole a Imola Romagna 34 - 31 Modena #esseremodenarugby - facebook.com Vai su Facebook
Nove atleti dello Shotokan Ravenna allo stage col maestro Shirai - Igea Marina lo stage nazionale dell'Istituto Shotokan Italia diretto dal Maestro Hiroshi Shirai 10' dan. Si legge su ilrestodelcarlino.it