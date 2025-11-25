Catania controlli nel centro storico | i carabinieri intensificano le verifiche sui locali pubblici

ABBONATI A DAYITALIANEWS Verifiche straordinarie nel cuore della città. Nel corso di un ampio servizio coordinato di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga, affiancati dalla Polizia Locale, hanno rafforzato la vigilanza nel centro storico del capoluogo etneo. L’attenzione si è concentrata in particolare sulle situazioni di degrado urbano e sui comportamenti contrari alla legge. Irregolarità amministrative e sanzioni. L’operazione, mirata a contrastare l’illegalità diffusa e garantire maggiore sicurezza ai cittadini, ha permesso di accertare numerose violazioni amministrative e di adottare provvedimenti ai danni di diversi esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

