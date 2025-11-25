Cassino presentazione del libro Il Primo Bacio di Massimiliano Ferri

Sabato 29 Novembre alle ore 17:00 a Cassino presso il  Palazzo della Cultura si terrà la presentazione del libro "Il Primo Bacio" di Massimiliano Ferri, edito da Volturnia Edizioni con la presenza dell'Autore.La storia della rinascita di una ragazza che ha smesso di credere in tutto, nella. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

