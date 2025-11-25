Cassano ancora all’attacco | Allegri avrebbe dovuto dire di aver fatto una partita di merda contro l’Inter Poi si scaglia contro Caressa e Zazzaroni

Inter News 24 Cassano ancora all’attacco: «Allegri avrebbe dovuto dire di aver fatto una partita di merda contro l’Inter». Le parole dell’ex attaccante. Nuovo attacco frontale di Antonio Cassano nei confronti di Massimiliano Allegri. Intervenuto durante la trasmissione Viva El Futbol, l’ex fantasista barese ha criticato duramente la gestione mediatica del tecnico del Milan. Secondo Cassano, l’allenatore toscano avrebbe dovuto ammettere con onestà la scarsa qualità della prestazione offerta dalla squadra nonostante la vittoria, invece di eludere le domande tattiche con risposte evasive. L’ex giocatore ha poi rincarato la dose, suggerendo che certi atteggiamenti comunicativi possono funzionare solo con determinati salotti televisivi, ma non convincono gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cassano ancora all’attacco: «Allegri avrebbe dovuto dire di aver fatto una partita di merda contro l’Inter». Poi si scaglia contro Caressa e Zazzaroni

