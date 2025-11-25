Casper Ruud fa un regalo pazzesco alle sorelle un attico a testa | le case valgono 11 milioni

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tesoro di fratello, questo è Casper Ruud. E un tesoro valgono i due attici di lusso che il 26enne tennista norvegese ha regalato alle sue due sorelle, Caroline e Charlotte: il valore complessivo dei due immobili è di ben 11 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

casper ruud fa regaloCasper Ruud fa un regalo pazzesco alle sorelle, un attico a testa: le case valgono 11 milioni - E un tesoro valgono i due attici di lusso che il 26enne tennista norvegese ha regalato alle sue due sorelle ... Come scrive fanpage.it

Casper Ruud, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Roma - 7 al mondo, arriva al confronto con Sinner nel suo miglior momento di forma: nove vittorie consecutive per il tennista norvegese che ha conquistato il Masters 1000 di Madrid, primo ... Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Casper Ruud Fa Regalo