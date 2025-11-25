Casper Ruud fa un regalo pazzesco alle sorelle un attico a testa | le case valgono 11 milioni
Un tesoro di fratello, questo è Casper Ruud. E un tesoro valgono i due attici di lusso che il 26enne tennista norvegese ha regalato alle sue due sorelle, Caroline e Charlotte: il valore complessivo dei due immobili è di ben 11 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
È stato un vero piacere ospitare il talentuoso tennista norvegese Casper Ruud insieme al suo fantastico team al Palavillage! Grazie per la vostra presenza e per l'energia positiva che avete portato! Siamo felici di avervi accolto e non vediamo l'ora di riv Vai su Facebook
Come riportato dal media norvegse TV2, Casper Ruud volerà a Torino dove sarà il secondo alternate a seguito del forfait di Djokovic e l'ingresso di Musetti nel torneo! Vai su X
Casper Ruud, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Roma - 7 al mondo, arriva al confronto con Sinner nel suo miglior momento di forma: nove vittorie consecutive per il tennista norvegese che ha conquistato il Masters 1000 di Madrid, primo ... Riporta sport.sky.it