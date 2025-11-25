Casolare in campagna trasformato in deposito di droga giro d' affari da un milione tra Vittoria e Comiso

Notizie.virgilio.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione antidroga tra Vittoria e Comiso: 14 arresti, sequestri e giro d'affari da un milione di euro. Sgominati due sodalizi criminali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

casolare in campagna trasformato in deposito di droga giro d affari da un milione tra vittoria e comiso

© Notizie.virgilio.it - Casolare in campagna trasformato in deposito di droga, giro d'affari da un milione tra Vittoria e Comiso

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

casolare campagna trasformato depositoCasolare in campagna trasformato in deposito di droga, giro d'affari da un milione tra Vittoria e Comiso - Operazione antidroga tra Vittoria e Comiso: 14 arresti, sequestri e giro d'affari da un milione di euro. Secondo virgilio.it

Gioia Tauro, il casolare trasformato in una raffineria di cocaina - Un casolare rurale, isolato e apparentemente disabitato, trasformato in una raffineria clandestina di cocaina. Da tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Casolare Campagna Trasformato Deposito