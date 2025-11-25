Caso Resinovich un ristoratore | ‘Le diedi due sacchi neri’ l’avvocato Gentile | ‘Il vero nodo è un altro nodo’

Una nuova testimonianza potrebbe aprire un ulteriore fronte nelle indagini sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne trovata senza vita nel gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Alfonso Buonocore, ex titolare di una pizzeria frequentata da Liliana e dal marito Sebastiano Visintin, ha raccontato di aver consegnato alla donna due sacchi neri nei mesi precedenti alla scomparsa. La testimonianza: “Me ne chiese uno, poi tornò il giorno dopo per un altro”. Buonocore, originario della Costiera Amalfitana e residente a Trieste da quarant’anni, ha spiegato di aver deciso di parlare dopo aver seguito un programma televisivo sulla vicenda. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso Resinovich, un ristoratore: ‘Le diedi due sacchi neri’, l’avvocato Gentile: ‘Il vero nodo è un altro nodo’

