Caso pandoro per Chiara Ferragni chiesta la condanna a un anno e 8 mesi

Tgcom24.mediaset.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il procedimento, con rito abbreviato, è legato alle iniziative commerciali del 2021 e 2022. La difesa interverrà nella prossima udienza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

