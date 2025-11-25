Case a prezzi accessibili ma anche negozi | come cambieranno le palazzine liberty dell' ex Macello
Un nuovo quartiere con case “a prezzi accessibili” (ma per ora non si sa di più), oltre a uffici e negozi. È il nuovo quartiere di Milano che verrà costruito sulle palazzine liberty dell’ex macello pubblico di viale Molise.Lo spazio pubblico sarà riqualificato da Redo Sgr, che ha vinto il bando. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
