Case a prezzi accessibili ma anche negozi | come cambieranno le palazzine liberty dell' ex Macello

Milanotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo quartiere con case “a prezzi accessibili” (ma per ora non si sa di più), oltre a uffici e negozi. È il nuovo quartiere di Milano che verrà costruito sulle palazzine liberty dell’ex macello pubblico di viale Molise.Lo spazio pubblico sarà riqualificato da Redo Sgr, che ha vinto il bando. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Case a prezzi accessibili, ma anche negozi: come cambieranno le palazzine liberty dell'ex Macello - Redo Sgr ha vinto un bando per la riqualificazione dell'area e la gestirà per i prossimi 90 anni ... Come scrive milanotoday.it

Costruire case da affittare a prezzi accessibili: il comune di Milano è alla ricerca di stabili vuoti da comprare - Agli enti pubblici si chiede di presentare, entro il 27 febbraio, manifestazioni di interesse a cedere in ... Secondo milanotoday.it

case prezzi accessibili negoziComprare casa su Amazon a prezzi ridotti e già arredata - L’idea di acquistare una casa con un semplice clic può sembrare bizzarra, ma per alcune aziende potrebbe diventare la normalità. Secondo tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Case Prezzi Accessibili Negozi