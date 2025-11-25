Casa Riformista Valiante traina la lista a Baronissi | Il voto regionale è solo il punto di partenza
Si è distinta, a Baronissi, Casa Riformista, secondo partito nel territorio. A trainare il movimento, Gianfranco Valiante, candidato più votato nel comune della Valle dell'Irno, presso cui ha ricoperto il ruolo di sindaco.Il “grazie” di ValianteGrazie ai miei amici elettori: a me un voto libero e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
LabTv. . Maurizio Petracca per il Pd, Enzo Alaia per Casa Riformista, Livio Petitto per Forza Italia ed Ettore Zecchino per Fratelli d'Italia. Ecco chi sono i quattro consiglieri regionali irpini. Per i primi tre è una riconferma. La novità è il figlio dell'ex ministro Dc can - facebook.com Vai su Facebook
•Campania, Casa Riformista 4.8, un punto in più di Avs Vai su X
Candidati Casa Riformista alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa - "Casa Riformista" è una delle liste a sostegno di Roberto Fico nel campo largo del centrosinistra che più ha fatto discutere nei giorni antecedenti il deposito delle candidature. Lo riporta fanpage.it
Casa Riformista, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Ecco l'elenco dei candidati del Partito Casa riformista alle elezioni regionali in Campania in provincia di Salerno ... Da ilmattino.it
Renzi: “Voglio allargare il perimetro della coalizione. Fondamentali sindaci come Salis, Manfredi o Sala” - Firenze, 16 ottobre 2025 – Senatore Matteo Renzi, la Casa riformista in Toscana ha fatto il botto. Lo riporta lanazione.it