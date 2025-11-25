Casa Riformista Valiante traina la lista a Baronissi | Il voto regionale è solo il punto di partenza

Salernotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è distinta, a Baronissi, Casa Riformista, secondo partito nel territorio. A trainare il movimento, Gianfranco Valiante, candidato più votato nel comune della Valle dell'Irno, presso cui ha ricoperto il ruolo di sindaco.Il “grazie” di ValianteGrazie ai miei amici elettori: a me un voto libero e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

