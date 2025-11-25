Casa nel bosco Profeta Lega tuona | La famiglia va difesa non divisa

Iltempo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"E' stato disposto l'allontanamento di tre bambini dalla loro casa nel bosco di Palmoli per una presunta mancanza di relazioni, richiamando l'articolo 2 della Costituzione. Ma proprio quell'articolo riconosce come fondamentale la famiglia, la prima e più importante formazione sociale in cui si sviluppa la personalità dell'individuo. La famiglia va difesa, non divisa". Così Carola Profeta, responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega Abruzzo.     "La famiglia - sottolinea l'esponente del Carroccio - in questo caso viene messa ingiustamente sotto accusa. Una famiglia che ha scelto uno stile di vita alternativo, a contatto con la natura, garantendo amore, cura e istruzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

casa nel bosco profeta lega tuona la famiglia va difesa non divisa

© Iltempo.it - Casa nel bosco, Profeta (Lega) tuona: “La famiglia va difesa, non divisa”

Altre letture consigliate

casa bosco profeta legaCasa nel bosco, Profeta (Lega) tuona: “La famiglia va difesa, non divisa. Ingiustamente accusati” - "E' stato disposto l'allontanamento di tre bambini dalla loro casa nel bosco di Palmoli per una presunta mancanza di relazioni, ... Come scrive iltempo.it

Casa, blitz della Lega. Sanatoria più ampia e sui nuovi immobili - A quattro giorni dalle elezioni europee, il leader della Lega aveva fatto intendere che la sanatoria non avrebbe avuto limiti. Da repubblica.it

Roberto Zaffini: «La Lega di Bossi non c’è più. Ora vivo in mezzo al bosco» - Quanti avranno pensato almeno una volta nella vita “lascio tutto e vado a vivere in montagna? Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Bosco Profeta Lega