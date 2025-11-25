Casa nel bosco Profeta Lega tuona | La famiglia va difesa non divisa

"E' stato disposto l'allontanamento di tre bambini dalla loro casa nel bosco di Palmoli per una presunta mancanza di relazioni, richiamando l'articolo 2 della Costituzione. Ma proprio quell'articolo riconosce come fondamentale la famiglia, la prima e più importante formazione sociale in cui si sviluppa la personalità dell'individuo. La famiglia va difesa, non divisa". Così Carola Profeta, responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega Abruzzo. "La famiglia - sottolinea l'esponente del Carroccio - in questo caso viene messa ingiustamente sotto accusa. Una famiglia che ha scelto uno stile di vita alternativo, a contatto con la natura, garantendo amore, cura e istruzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Casa nel bosco, Profeta (Lega) tuona: “La famiglia va difesa, non divisa”

