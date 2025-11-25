Carpi confermato il live di Ron a marzo col concerto Al centro della musica
Dopo l’improvvisa scomparsa del maestro Peppe Vessicchio, con il quale avrebbe dovuto debuttare a marzo, in prima nazionale, con lo spettacolo “Ecco che incontro l’anima”, Ron conferma la sua presenza nella stagione del Teatro comunale di Carpi dove si esibirà nella stessa data, venerdì 27 marzo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
