Carpi confermato il live di Ron a marzo col concerto Al centro della musica

Modenatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’improvvisa scomparsa del maestro Peppe Vessicchio, con il quale avrebbe dovuto debuttare a marzo, in prima nazionale, con lo spettacolo “Ecco che incontro l’anima”, Ron conferma la sua presenza nella stagione del Teatro comunale di Carpi dove si esibirà nella stessa data, venerdì 27 marzo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

